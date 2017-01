Belen: "Vi presento Santiago"

La Rodriguez posta la foto del figlio

15/7/2013

foto Facebook

“Vi presento Santiago.... La cosa più bella che ho fatto in questa vita" scrive Belen sulla sua pagina Facebook mostrando la prima foto ufficiale del piccolo Santiago. Non è coperto da fasce, non è pixelato, non è nascosto o irriconoscibile, mamma Belen e il compagno Stefano De Martino (la stessa immagine postata anche sul Facebook del ballerino) hanno mostrato un primo piano in cui compaiono due occhioni bellissimi. Uguale alla mamma.

“E poi è arrivato lui...” cinguetta papà Stefano con la stessa fotografia. Che tra l'altro potrebbe sembrare la pubblicità di un brand per bambini. Già perché gli occhioni del figlio della Rodriguez e di De Martino si candidano a diventare un'immagine richiestissima per lo spot di qualunque prodotto per l'infanzia. Chissà se Santiago seguirà le orme di Belen e Stefano...