Veridiana Mallmann, lato B in primo piano

A Ispica con Simone Gaincola, la showgirl evidenzia le sue forme perfette

15/7/2013

foto Olycom

Mentre fa la spola tra acqua e ombrellone, l'ex velina bionda, Veridiana Mallmann, dà prova della sua sensualità con un costumino che copre appena le sue le sue parti intime. In vacanza a Ispica con Simone Giancola, la modella sfoggia curve che lasciano senza parole, soprattutto quelle del suo lato B appena coperto da un sottilissimo filo. Una vera tentazione per il fidanzato che non riesce a tenere le mani a bada.

La bellissima showgirl brasiliana si sollazza nelle calde acque siciliane mettendo in mostra la sua sexy mercanzia con qualche giochetto stuzzicante. Una sistematina al micro slip, davanti e dietro, per evidenziare forme e abbronzatura, una sequenza di mosse audaci e una passerella per raggiungere l'acqua fanno parte dello spettacolo gratuito che si godono i bagnanti che la circondano.



Ma il più fortunato tra tutti resta Simone che può toccare il profilo della sua compagna. E' un vero siparietto hot quello che la coppia regala ai flash: sdraiati uno sopra l'altro sul lettino, come se si trovassero su un'isola deserta, i due iniziano a baciarsi appassionatamente e senza imbarazzi, poi Giancola fa scivolare le sue mani sul sedere di Veridiana, e glielo stringe con passione... mentre lei se la ride soddisfatta.