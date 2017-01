Ilary Blasi, fondoschiena nel mirino

La moglie di Totti a tutto tondo a Sabaudia

15/7/2013

Mare, sole, chiacchiere e coccole con i bimbi per Ilary Blasi. La moglie di capitan Totti a Sabaudia senza Francesco fa la mamma premurosa e dedica tutte le sue attenzioni ai figli. Passeggia sul bagnasciuga con un lungo pareo a coprire il fondoschiena, ma quando si sdraia per rilassarsi mette in mostra un lato B burroso e intrigante che attira i flash.

Bikini a fascia multicolor e slip striminzito, la Blasi con i capelli raccolti e il telefonino in mano entra in acqua per rinfrescarsi mostrando un décolleté florido e bombastico messo a rischio-topless da un reggiseno senza spalline. Attorniata dai figli e dai nipoti, Ilary fa chiacchiere sotto l'ombrellone e si intrattiene con i vu-cumprà che girano per la spiaggia, prepara la merenda ai bambini e passeggia sulla sabbia. Insomma senza Totti nessun siparietto bollente, anche se quando mostra il suo fondoschiena rotondo e ben tornito regalo uno show inaspettato e interessante.