Il Royal Baby si fa attendere, William gioca a polo

Il principe ha lasciato la base della Raf in Galles ma sarebbe andato a un evento di beneficienza. Tutto pronto a Londra per accogliere la nascita dell'erede

13/7/2013

foto

Mentre si aspetta con ansia la nascita del Royal Baby, sembra che sia William sia Kate siano ancora fuori Londra, lontani dal luogo che accoglierà la nascita dell'erede al trono. Il principe William ha infatti mantenuto fede all'impegno preso da tempo per una partita di polo di beneficienza con il fratello Harry a Cirencester, nel Gloucestershire, a circa cento miglia da Londra. E anche Kate sarebbe in campagna, dai genitori.





Intanto, davanti al Lindo Wing, del Saint Mary Hospital, in pieno centro a Londra, dove dovrebbe avvenire il lieto evento, sono appostati reporter e giornalisti. Secondo i bookmakers Kate darà presto alla luce una bambina, che si chiamerà Alexandra. Il Sunday Telegraph dice che le scommesse sul bebé reale hanno superato quota 500mila sterline e sono arrivate da più di cento Paesi.



Intanto però il quasi papà è ben lontano, a rilassarsi giocando a polo. E sembra che comunque Kate ancora non sia arrivata all'ospedale, dove tutti aspettano con ansia la duchessa di Cambridge. Secondo alcuni tabloid, la futura mamma avrebbe addirittura passato il weekend nella casa dei genitori a Buckebury, nel Berkshire, 52,3 miglia esatte (84 Km) dalla "Lindo Wing" di Londra. A William nessuno ha avuto l'ardire di fare domande sull'attesa.



Un gruppetto di fotografi e cameraman si è però spostato nella campagna inglese dal "fronte" della 'Lindo Wing' al St. Mary's Hospital nel centro di Londra, per cogliere ogni minimo segnale, ogni minimo indizio, che l'arrivo del Royal Baby sia imminente. Tutto infatti è predisposto per permettere che William possa partire immediatamente nel momento in cui dovesse arrivare la fatidica chiamata: vettura e scorta. Alla partita di polo, oltre a William e Harry, anche la cugina cavallerizza olimpica Zara Phillips, che pochi giorni fa ha annunciato di aspettare a sua volta un bebè.



"William è assolutamente determinato ad essere presente al parto", avrebbe detto una fonte vicina ai reali secondo il Daily Mirror. "E' un momento epocale, non solo per il duca e la duchessa che accoglieranno il loro primo figlio, ma per il futuro della monarchia".



Si sanno anche i nomi che i britannici vorrebbero per la new entry nella famiglia reale: James se sarà un principino e Victoria se sarà una principessa, secondo un sondaggio pubblicato dal Sunday Times. Eppure i bookmaker sono convinti che a nascere sarà Alexandra.