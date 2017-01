Barbara Chiappini è incinta

La showgirl aspetta una femminuccia

13/7/2013

foto Facebook

Chi si rivede? Barbara Chiappini, attrice e showgirl di cui si erano perse un po' le tracce, torna a far parlare di sé e sul settimanale Di Più annuncia: “Sarò mamma a novembre: aspetto una femminuccia”. Dopo due anni di matrimonio con il manager Carlo Marini Agostini, Barbara è rimasta incinta e ora vive questa gravidanza con grande gioia: “Mi ero scoraggiata e stavo per affidarmi alla fecondazione assistita, ma poi finalmente...”.

Burrosa e mediterranea, la Chiappini ha regalato dei panorami mozzafiato con i suoi calendari hot, ora che è in dolce attesa le sue forme morbide la rendono ancora più sensuale e seducente. “Non vedo l'ora di partorire per vivere quello che sarà il giorno più bello della mia vita” confida. La sua bambina si chiamerà Lucia, come la mamma della showgirl scomparsa tanti anni fa.