Raffaella Fico twitta dalla spiaggia

Al Battesimo di Pia, Balotelli non ci sarà

13/7/2013

foto Twitter

Cinguetta dalla spiaggia, stretta in un mini abito aderente che le avvinghia le curve esplosive. A Milano Marittima per il vip master di tennis Raffaella Fico twitta e manda foto social che la ritraggono con il fratello e l'amica mentere si diverte. Tra poche ore, però, tornerà in Costiera Amalfitana per il Battesimo della figlia Pia. Manco a dirlo, Mario Balotelli non ci sarà.

Secondo alcune indiscrezioni la Fico avrebbe prenotato un noto ristorante e la cerimonia sarebbe fissata in un pittoresco borgo del Napoletano, a Minori. E così mentre fervono i preparativi per la festa alla piccola, Raffaella è impegnata in un evento mondano in Romagna e tornerà a casa proprio per il Battesimo. Anche SuperMario è altrove e non sarà presente alla cerimonia.