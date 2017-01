Melissa Satta in sexy lingerie per Maxim

La modella posa ammiccante con un balconcino mozzafiato

13/7/2013

foto Maxim Italia

Sguardo sexy, labbra socchiuse e al collo un gioiello che impreziosisce il bellissimo décolleté: ecco Melissa Satta in posa per la copertina di Maxim. L'ex velina indossa un balconcino nero che sottolinea ed esalta le sue forme, lasciando scoperta la pancia piatta e i tatuaggi.

Il servizio la vede posare in sexy lingerie nera, sinuosa nelle pose da pantera che le vengano sempre molto naturali. La modella infatti, non è nuova a questo tipo di set piccanti: Maxim l'aveva già immortalata mentre posava tutta dorata con addosso solo un seducente in bikini. Questa volta il dress code impone un total black, con trasparenze, borchie e modelli che si ispirano anche agli anni '50. Chissà se al Boa tutte queste attenzioni piacciono...