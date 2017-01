Helena Christensen a luci rosse in copertina

La modella è completamente senza veli in copertina

12/7/2013

foto Sito ufficiale

Nudo integrale per la splendida Helena Christensen. La top si toglie tutti i vestiti di dosso per la rivista "Future Claw". Su una semplice sedia, Helena è una bomba e rivolge il suo sguardo color smeraldo all'obiettivo. Il seno turgido sporge sopra l'addome scolpito. Il fondoschiena perfetto è in bilico sul bordo della seduta. E non è l'unico scatto al cardiopalma regalato agli ammiratori.

Disinibita e sensuale, Helena stuzzica le fantasie maschili incrociando i polsi a mo' di manette appoggiata alla testiera del letto. Addosso biancheria hot tutta lacci e trasparenze velate. In un altro scatto, la stupenda mannequin mostra tutta la sua carica erotica avvicinando i seni con le mani. Nonostante i suoi 44 anni, Helena non ha nulla da invidiare a una ventenne.