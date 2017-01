Alba Parietti: "Mai stata in Psichiatria"

La conduttrice a Tgcom24: "Sono stata travisata"

12/7/2013

foto Olycom

"Sono andata da uno psichiatra ma non sono mai stata ricoverata in un reparto di Psichiatria". Così Alba Parietti si oppone alla strumentalizzazione di una sua confessione. La Parietti, in un articolo pubblicato su Ok Salute, aveva aperto il suo cuore parlando di un amore ossessivo e di come, grazie all'aiuto di uno psichiatra, fosse uscita dal tunnel di quella dipendenza.

La notizia, però, è stata ripresa da molti siti Internet che, secondo la conduttrice, ne hanno travisato il contenuto. Sul web, infatti, qualcuno si è spinto a scrivere che Alba abbia trascorso un periodo in cura presso una struttura psichiatrica. Circostanza, questa, nettamente smentita dalla Parietti che ha affermato a Tgcom 24: "Mi riservo un'azione legale, non perché ritenga disdicevole essere ricoverati in un ospedale psichiatrico, ma perché trovo disdicevole che si mistifichi in questa maniera schifosa".



Alba ha, inoltre dichiarato: "Volevo solo aiutare le altre persone con lo stesso problema. In questo Paese, ogni gesto di coraggio diventa un boomerang. Quando ho parlato dell'intervento di plastica al seno sono diventata Frankenstein. Perfino quando ho parlato del mio cancro all'utero hanno detto che volevo lucrare sulla mia malattia".