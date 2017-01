Ilary Blasi tutta vestita in spiaggia a Sabaudia

La moglie di Totti non toglie il copricostume

12/7/2013

foto LaPresse

Pareo blu elettrico con maniche arricciate e stile impero che scende largo sui fianchi e sulla pancia. Ilary Blasi arriva a Sabaudia ma non regala siparietti piccanti e resta coperta a chiacchierare con le amiche o a giocare con i figli. Nessun laccetto o spalline a segnarle il décolleté, ma la moglie di Totti non si decide a sfilarsi l'abito e a restare in costume. Cosa nasconde?

Tra crisi e presunte maternità, Ilary e Totti sono sempre al centro del gossip. Basta una foto diversa dal solito per far scattare l'allarme maternità o quello della coppia in crisi. Intanto tra le chiacchiere dei fan, la Blasi e il calciatore si divertono in vacanza con i figli. Come in questa foto in cui la showgirl si rilassa a Sabaudia con la bambina tra coccole sotto l'ombrellone e sguardi attenti alla figlioletta.