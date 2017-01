Claudia Gerini nuda su Playboy

L'attrice sfoggia un topless burroso

12/7/2013

foto Tgcom24

Frizzante ed esplosiva nel fisico e nella personalità. Una seducente Claudia Gerini posa per la cover del numero di luglio-agosto di Playboy e conquista un sacco di applausi. Burrosa, curve al posto giusto, sguardo intrigante, gestualità maliziosa e sex appeal da vendere, l'attrice regala degli scatti mozzafiato ai suoi fan mostrando un topless da incorniciare e un fondoschiena indimenticabile.

“Il corpo di una donna possiede quasi un'aura mistica – afferma Claudia al mensile – è qualcosa da mettere su un piedistallo e ammirare. E playboy tradizionalmente ha questa idea della donna”. E così ammicca all'obiettivo e si lascia fotografare con grande naturalezza e sensualità.



L'abbiamo vista di recente al cinema con Tulpa, in cui interpreta i panni di una donna dalla doppia vita da professionista affermata a frequentatrice di club per scambisti. “Nel mio lavoro non ho pregiudizi – spiega la Gerini – a patto che sia ovviamente qualcosa di qualità, nella vita personale anche, però non ricerco la cosa scandalosa in quanto tale. Diciamo che mi piace molto il sesso e ne apprezzo appieno tutto il suo lato giocoso. Anzi, credo sia la classica cosa per cui valga la pena vivere!”.