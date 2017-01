La dura vita delle star in vacanza

Da Formentera al Salento, momenti di relax per Santarelli e Corvaglia

11/7/2013

foto Instagram

“Giorni spesi tra dieta e palestra... E ho ancora le maniglie dell'amore!” si lamenta Nicole Minetti su Twitter postando l'ennesima sua foto in bikini. Vita dura quella delle showgirl, impegnate a sfoggiare bikini al mare e mostrare il lato migliore a favore di obiettivo.

Complici i social network delle nostre star non ci sfugge più niente. Ecco Alena Seredova che sfoglia un libro di Oriana Fallaci in spiaggia, Elena Santarelli invece finge modestia a Formentera mentre le fotografano gli addominali perfetti. Roberta Morise, ex di Carlo Conti, mette in risalto l'abbronzatura con un costume a fascia bianco mentre Alessia Reato, la velina mora di Striscia, cinguetta in barca dall'isola d'Elba. Tutt'altro tipo di vacanze quelle di Justin Mattera che coccola il marito e si gode la famiglia. Un bagno al volo per la bella Maddalena Corvaglia, immortalata dagli amici mentre esce dall'acqua azzurra del Salento: un momento di meritato riposo dopo la fine delle ripresa di Jump, il suo nuovo programma.