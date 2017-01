Carolina Marconi, bikini hot per curve latine

L'ex gieffina venezuelana è sempre più sexy su Twitter

11/7/2013

foto Twitter

Basta la foto di un suo sorriso per accendere gli animi dei follower che su Twitter la venerano come fosse una dea. Gli elogi poi si fanno più hot quando Carolina Marconi si lascia immortalare in costume al mare mettendo in evidenza le sue curve sudamericane fasciate da un micro costume.

Trentun'anni e un fisico da sogno. L'ex gieffina, con un matrimonio fallito alle spalle con Salvatore De Lorenzis, sembra aver finalmente dimenticato quel triste periodo della sua vita, e ora, grazie al social e alla sua carriera da cantante (non dimentichiamo il singolo Patatina), si gode di giorno in giorno i complimenti che tutti i fan le riservano con immenso calore guardando i suoi scatti conturbanti.



Con l'acqua del mare che le arriva alle ginocchia e un cappello per riparare il capo dal sole, la Marconi sfoggia un bikini striminzito dai toni accesi che esalta ancora di più quei fianchi curvilinei e un seno incontenibile. Differente, ma sempre eccitante è l'ormai immancabile scatto in cui, sdraiata sulle rocce, si riprende dall'alto proponendo in primo piano le conturbanti forme del suo décolleté. Sensuale come una sirena, la cantante può anche permettersi golose colazioni in pasticceria. La sua silhouette resta comunque un sogno virtuale per molti.