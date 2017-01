Stefano Bettarini, scatti d'amore con Ilenia

La coppia si concede coccole e relax a Miami

11/7/2013

foto Instagram

Si amano e non hanno paura di mostrarlo: Stefano Bettarini e Ilenia Iacono, l'ex moglie del patron dell'amaro Giuliani, celebrano il loro amore su Instagram. Autoscatti in bikini, sempre abbracciati, si godono il sole sulla terrazza di un hotel super lusso a Miami. Lui, in costume bianco e abbronzatura perfetta, mostra fiero i suoi addominali scolpiti.

Nonostante l'ex marito di lei le abbia dichiarato una guerra senza esclusione di colpi, i due sembrano sempre più affiatati. Si vocifera, infatti, che vogliano dare un fratellino, o sorellina, ai quattro figli nati dalle loro relazioni precedenti. Nel frattempo l'ex calciatore dimostra di essere un perfetto futuro marito: giretto in bici per mantenersi in forma e maxi spesa al supermercato. Ilenia è davvero una donna fortunata.