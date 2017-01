Charlotte Casiraghi in Italia col pancino

Relax in piscina col compagno Gad Elmaleh

11/7/2013

foto Chi

La splendida principessina Charlotte Casiraghi ha scelto l'Italia per la sua prima estate da mamma in attesa. "Chi" l'ha fotografata in un albergo di Porto Ercole, in provincia di Grosseto. La sua metà, l'attore Gad Elmaleh, premuroso e affettuoso, è subito pronto a porgerle l'asciugamano appena lei esce dalla piscina. Charlotte è fiera del pancino sotto il costume intero.

Nel week end lungo trascorso nel Bel Paese, le forme arrotondate si sono già fatte evidenti. Il compagno di Charlotte non ha nascosto la gioia per la futura paternità scrivendo sul suo Twitter: “Un bambino solo sulla spiaggia che si fa gli affari suoi, mentre il resto della famiglia fa il bagno. Questo mi commuove a tal punto...”.



I due sono passati quasi inosservati tra la clientela dell'albergo grazie alla loro riservatezza e sobrietà. Sono usciti soltanto una volta per una cena al ristorante.