Flavia Vento, sexy in topless in barca

Morbide curve dalla vita in giù per la showgirl in dolce compagnia

11/7/2013

foto Novella 2000

E' su una barca a noleggio che Flavia Vento mette a nudo le sue forme sotto il sole dell'Argentario. La showgirl in compagnia di un misterioso accompagnatore si sollazza tra le limpide acque della Toscana in topless. Che si sia quindi concluso il periodo di castità forzato durato due anni, in attesa di trovare il suo principe azzurro?

Non era ancora stata pizzicata in vacanza e soprattutto al fianco di un uomo, ma le immagini di Novella 2000 parlano chiaro: Flavia, in mare aperto, si sente a suo agio con il suo cavaliere. Via il reggiseno è pronta per godersi una soleggiata giornata con il seno, piccolo e sodo, al vento.



La showgirl, negli ultimi anni sempre più attratta dalla politica, si ricompone solo una volta tornata sulla terraferma dove improvvisa una sexy doccia per rinfrescarsi. Forse la gita con il suo accompagnatore le ha fatto venire i bollenti spiriti e in attesa di scoprire se tra i due c'è un legame sentimentale, non possiamo fare altro che goderci il suo siparietto hot.