Belen in una foto ricordo con papà

La Rodriguez posta l'immagine da piccola

10/7/2013

foto Facebook

Il suo bimbo è piccolo, ma anche lui al mare si diverte a sguazzare in acqua con salvagente con mamma e papà. Proprio come lei in questa foto che la ritrae con il papà. Avete riconosciuto la bellissima showgirl che ora fa impazzire tutti con il suo fisico bestiale e la sua simpatia? Lo scatto social è stato postato da Belen su Facebook.

Probabilmente all'epoca della foto aveva gli stessi mesi che ha ora il suo Santiago e così Belen gioca e scherza scrivendo: “Un paio di anni fa...”. Non è la prima volta che la Rodriguez posta immagini della sua infanzia e da quando è diventata mamma rivive quei momenti con più dolcezza ancora.