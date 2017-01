Raffaella Fico, lato B baciato dal sole

Per l'ex di SuperMario forme conturbanti su Twitter

10/7/2013

foto Olycom

“Prima delle meritate vacanze”, così scrive su Twitter, Raffaella Fico si prende un po' di sole sul terrazzo di casa sua nel napoletano. Sdraiata su un lettino a pancia in giù e con un micro costume spaiato, l'ex gieffina riccioluta mostra un lato B davvero ben tornito. Praticamente perfetto. L'ex di Mario Balotelli ha ritrovato in tempi record quella forma perfetta che sfoggiava prima di restare incinta della piccola Pia.

Ecco uno scatto che lascia il segno per tanta... naturalezza. Raffa, chiuso il capitolo con SuperMario pensa alle prossime vacanze e nel frattempo si sollazza sul terrazzo per mettere a puntino la sua abbronzatura così da non arrivare in spiaggia bianca come una mozzarella. La bellissima showgirl, immortalata da dietro, esibisce un sedere sodo e ben scolpito. Nessun segno di ritenzione e tanta voglia di protagonismo.