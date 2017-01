Martina Colombari e la Capotondi in topless

La moglie di Billy Costacurta nuda sul balcone

10/7/2013

foto Chi

Topless mozzafiato per Martina Colombari e tartaruga perfetta per Billy Costacurta. La coppia è stata beccata da Chi sul balcone dell'hotel a Ibiza: lei indossava solo gli shorts, lui gli slip. Ma a finire nel mirino dei flash anche Cristiana Capotondi in barca alle Baleari con Andrea Pezzi. Lei spontanea a seno nudo, lui pronto a coprirla di baci ed effusioni.

A coppa di champagne, perfetti e assolutamente disinvolti, i topless pizzicati tra Ibiza e Formentera. La ex Miss italia non è nuova alle vacanze a seno nudo, ma questa volta anziché farsi paparazzare in spiaggia è finito nell'obiettivo mentre si cambiava nella camera d'albergo. Con Costacurta ha fatto jogging per le strade della località marina e poi un po' di allenamento sul balcone, ma quando si è sfilata il top per cambiarsi è rimasta mezza nuda. Anche lui ha mostrato il suo fisico tonico in mutande nere.



Sbirciati al largo di Formentera, invece, Cristiana e Andrea sullo yacht di Renzo Rosso. L'attrice incurante e disinibita si è sfilata il reggiseno viola mostrando il suo dècolletè al sole. Pezzi l'ha prontamente ricoperta... di tanti baci appassionati.