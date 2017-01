Federica Nargi sexy e innamorata a Formentera

L'ex velina e Alessandro Matri sempre avvinghiati al mare e in piscina

9/7/2013

foto Instagram

Ancora cartoline social da Formentera per Federica Nargi e il fidanzato Alessandro Matri che in piscina e in riva al mare danno libero sfogo alla loro passione. Abbracciati e sorridenti si godono attimi di intimità prima di dedicarsi agli amici che li circondano.



Belli e innamorati. Che altro potrebbero desiderare di più Fede e Ale in questo momento? L'ex velina mora, in piena forma fisica, dopo il topless involontario di qualche giorno fa, la ritroviamo su Instagram tra le braccia del fidanzato calciatore con il quale si diceva fosse in crisi. A giudicare dalle immagini sembra invece che i due vadano d'amore e d'accordo e che tra loro ci sia un'alchimia davvero unica. Sguardi, carezze e abbracci sono all'ordine del giorno alle Baleari per la coppia che sta vivendo la sua estate rovente.