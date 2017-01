Claudia Galanti, strip involontario al mare

La modella si sveste e mostra il topless

9/7/2013

foto LaPresse

Ha incantato passerelle mondane e cittadine, sfoggiato look succinti ed eleganti, gambe in vista o décolleté scoperti, regalando siparietti piccanti e show intriganti in città come al mare. Ma sulla spiaggia di Formentera Claudia Galanti è la mamma più sexy con costumini maliziosi e strip involontari che catturano sguardi e flash.

Le vicine di ombrellone la guardano estasiate. Claudia sfoggia un fisico da modella, curve al posto giusto e balconcino sensuale. Quando cambia il bikini sotto l'ombrellone, il seno sfugge e davanti all'obiettivo finisce il capezzolo. Ma a sorvegliare la Galanti c'è il compagno, a cui lei regala baci e coccole a non finire. Con loro sul bagnasciuga c'è anche il primogenito della coppia e Claudia si dimostra una brava mammina pronta a rispondere alle sue richieste. Insomma mamma e compagna da dieci e lode con fisico davvero al top.