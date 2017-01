Claudia Gerini fisico burroso a Ponza

Senza Zampaglione ma con un due pezzi hot

9/7/2013

foto Olycom

Claudia Gerini si è concessa un po' di relax in compagnia della figlia e di alcuni amici a Ponza, in occasione del Blu Moon festival di cui è anche organizzatrice. L'attrice ha sfoggiato un fisico leggermente più burroso del solito, nonostante gli allenamenti costanti di Taekwondo, disciplina orientale in cui ha da poco ottenuto la cintura nera.

Fasciata da un bikini rosa un po' troppo striminzito, ha mostrato un corpo da donna matura, senza perdere nemmeno un po' del suo incredibile fascino. Assente il compagno Federico Zampaglione, probabilmente impegnato nella promozione del suo ultimo film Tulpa, che ha per protagonista proprio la bellissima attrice. I due, compagni nella vita e sul lavoro, hanno passato il fine settimana divisi ma non pare ci sia aria di crisi.