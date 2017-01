Décolleté esplosivo per le vip al sole

Nicole Minetti, bikini hot per un incontenibile décolleté

9/7/2013

foto Instagram

Ventre piatto, gambe sinuose e petto in fuori. E' così che le vip nostrane, e non solo, affrontano la calura estiva a bordo piscina o in riva al mare. Bikini succinti che mettono in risalto décolleté esplosivi o presunti tali, per Nicole Minetti, Francesca Fioretti, Cristina Buccino, Alessandra Sorcinelli, Laura Torrisi e molte altre.

Se le star puntano alla magrezza totale del proprio corpo, non rinunciano alle curve del seno. Rigorosamente tonico e ben curato, lo esibiscono con il reggiseno che meglio esalta la loro naturale (o innaturale, ma comunque lodevole) bellezza.



Nicole Minetti su Instagram posta un'immagine con un costume bianco che evidenzia un davanzale ben tornito, così come la bella nuora di Gigi D'Alessio, Cristina Buccino. Non sfigurano neanche Alena Seredova, Francesca Fioretti, Cecilia Capriotti e Alessandra Sorcinelli. Più "ridimensionato", ma ugualmente conturbante è il décolleté di Laura Torrisi e Bar Refaeli.