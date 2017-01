George Clooney estate da single

L'attore avrebbe rotto con Stacy Keibler, tornato sul mercato dopo due anni

8/7/2013

Non c'è pace per il cuore di George Clooney: dopo due anni pare sia finita anche la sua storia d'amore con la bellissima wrestler Stacy Keibler. I due non si vedono insieme da quasi tre mesi e a confermare le voci è stata la scelta di non festeggiare insieme il 4 luglio.

Il giorno dell'indipendenza infatti, l'attore si trovava nella sua villa sul Lago di Como mentre Stacy postava una foto su Twitter in compagnia dell'amico Marcello Bellisario. George non ha smentito e rifiuta di parlare della rottura, ma fonti certe del suo jet set hollywoodiano danno ormai la storia per spacciata: non c'è speranza per la bella bionda di ritornare nelle grazie dell'amato. I maligni vociferano che è il tipico modo di fare “alla Clooney”: appena la storia con un donna diventa seria, lui scappa a gambe levate. Sarà, ma intanto è già partito il toto-fidanzata: chi sarà la prossima fiamma dello scapolo più amato e ambito d'America?