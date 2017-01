Emma, curve in bella vista a Gallipoli

La cantante in totale relax con gli amici

8/7/2013

foto Olycom

Sono passati i tempi in cui Emma Marrone si vergognava del suo décolleté. Al mare con le amiche tra le chiare acque di Gallipoli ha dato sfoggio al suo seno coprendolo, con scarsi risultati, con un costume a fascia dalla scritta esplicita "Stay High". Risultato finale: quello che doveva essere nascosto è diventato ancora più esposto, lasciando ben poco spazio all'immaginazione.

In acqua, tra amici e divertimento, ha servito ai fotografi un seno prosperoso e un sedere in ottima forma, con tatuaggi in vista in un micro-slip a fantasia militare. Vacanze chiacchierate vista la lontananza dal fidanzato Marco Bocci e le continue smentite, soprattutto da parte della cantante, di un'ipotetica crisi tra i due. Eppure, almeno le amiche, sembrano inseparabili: queste vacanze vicino a casa hanno sicuramente portato Emma a trovare il giusto relax prima dell'inizio dello Schiena Tour, previsto per novembre.