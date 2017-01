La Pellegrini e Magnini al mare insieme

Fidanzati o no, non si mollano mai

8/7/2013

foto Twitter

Al mare a Jesolo per un weekend di relax e divertimento in compagnia degli amici. Strana coppia Federica Pellegrini e Filippo Magnini! Prima si mollano, poi sembrano riavvicinarsi, ma smentiscono di essersi rimessi insieme. Eppure a giudicare dalle immagini che li riprendono in costume sulla spiaggia o in piscina sembrano molto affiatati. Sarà solo una bella amicizia o tra i due è tornata la passione?

“Quando il weekend arriva si è tutti più buoni” cinguetta Filippo mostrando una foto che lo ritrae con Fede e un amico. “Un po' di mare con la piscina a portata di mano” scrive, invece, la pellegrini mostrandosi abbracciata a Magnini e altri due amici. E poi ancora una foto dalla spiaggia, al termina di una partita di volley. Si divertono, giocano, scherzano, sono sempre insieme e vicini. Eppure non si fotografano mai soli. Chissà se è riscoccata la scintilla oppure no...