Galanti e Yespica, sexy lucertoline in yacht

Claudia e Aida in costumi striminziti

8/7/2013

foto Instagram

Se il sole è per tutti, lo yacht no. Così Claudia e Aida si "spalmano" a poppa e prua per mostrare oltre al fisico, lo status conquistato. Amiche nella vita, amano rilassarsi nello stesso modo anche a distanza. La Galanti a Formentera e la Yespica in Sardegna, abbronzano la pelle tonica in barca. Ovviamente un pensiero va sempre ai fan. E allora via agli scatti con mosse e mossettine (ovviamente sexy) da condividere su Instagram.

La Galanti fa sognare strizzata in un mini bikini mentre sfoggia un corpo da sballo e ammicca instancabilmente all'obbiettivo dello smartphone. Occhiali da diva anni Cinquanta e foulard multicolor a trattenere i capelli, Claudia è una bomba erotica ma non rinuncia mai a essere anche chic. Via social, Aida risponde sorridendo appoggiata alla barca e posa mettendo in mostra le sue curve generose. Insieme al suo compagno, l'imprenditore inglese Roger Jenkins, solleva maliziosamente il kaftano per mettere in mostra il lato B che l'ha resa famosa. In un altro scatto, con un dito poggiato sulle labbra, ammicca in compagnia di sua sorella Nei, altrettanto hot.