Nina Moric, sexy shorts a Milano

Gambe lunghissime in primo piano per la bellissima modella croata

8/7/2013

foto Olycom

Gambe lunghissime e scoperte per Nina Moric che se ne va a passeggio per le vie del centro di Milano con un paio di shorts davvero hot. Un look estivo che non solo mette in risalto il suo fisico da top model, ma anche un bellissimo lato B. Per strada, come in passerella, Nina si muove ancheggiando e posando per i fotografi come una diva, unico neo gli stivaletti invernali... davvero fuori stagione!

Ha voglia di scoprirsi e di sorridere la showgirl croata nonostante abbia da poco chiuso la sua relazione con il pilota Matteo Bobbi. Di rientro dalla Croazia si concede un giro per negozi per sbrigare alcune commissioni con una mise “acchiappasguardi” che solo in poche si possono permettere.



Occhiali da sole, pantaloncini in jeans e magliettina abbinati a borsa con frange e stivaletti con pelo interno per andare alla conquista della città meneghina. La Moric è così che catalizza l'attenzione di paparazzi e passanti. Gambe perfette e carnagione color latte sono un vero incanto, così come il suo sedere le cui forme si intravedono dagli shorts.