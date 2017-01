Klum, fondoschiena "grigliato"

Non è la sola vip ustionata dal sole

8/7/2013

foto LaPresse

“Tutti al mare a mostrar le chiappe chiare” recita il ritornello di una famosa canzone, ma le vip se lo scordano spesso e quando si dimenticano di mettere la crema, come la top model Heidi Klum , finiscono per scottarsi. Anche il fondoschiena. La Klum posta su Instagram lo scatto del suo lato B ustionato, ma non è l'unica a mostrare l'abbronzatura attraverso i segni lasciati dal costume. Ecco Caracciolo, Guerra, Mattera “grigliate”.

La fotografia più impertinente è quella del sedere di heidi che sulle spiagge delle Bahamas ha scordato la crema protettica ed è finita per prendersi una bella scottata. “Ouch” commenta lei. E che dire del décolleté grigiato di justine Mattera o dei segni del costume lasciati sulla pelle di Barbara Guerra? Costanza Caracciolo in vacanza a Forte dei Marmi si sistema lo slip svolazzante sperando di non bruciarsi pure lei...