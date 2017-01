Michelle Hunziker, acrobazie hot in acqua

La bella presentatrice in dolce attesa è in vacanza in Liguria con Tomaso Trussardi

7/7/2013

foto Splash News

Baci di fuoco, coccole dolcissime, acrobazie hot. Michelle Hunziker è davvero splendente. Con un bikini succinto che mostra il pancino ormai lievitato, il seno prosperoso e un lato B da urlo, seduce il suo Tomaso Trussardi - che non la lascia un attimo - anche in acqua. Dopo Forte dei Marmi, la coppia si sta godendo il meritato riposo nella tanto amata Varigotti, in Liguria. Dove esplode la passione.

I flash sono tutti per la coppia più bella dello showbiz e loro ricambinao mostrandosi innamorati pazzi. Tomaso la abbraccia e la bacia, la coccola senza freni. E Michelle come una sirenetta si fa travolgere con trasporto. Poi i due si concedono un giro in canoa, per mantenersi in forma. Forse ne ha più bisogno il rampollo di casa Trussardi che per solidarietà nei confronti della bellissima compagna in dolce attesa questa estate ha mandato in vacanza "tartaruga" e addominali e ha fatto spuntare la pancetta. Rotolini dell'amore.