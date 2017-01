Carbonero-Casillas, bebè in arrivo

La giornalista sportiva e il calciatore iberico sono in dolce attesa

6/7/2013

foto Olycom

Le forme arrotondate ancora non si vedono, ma la notizia è ufficiale. Sara Carbonero, la sexy giornalista sportiva fidanzata con il portiere del Real Madrid Iker Casillas, aspetta un bambino. La coppia è in dolce attesa da 13 settimane, annuncia "El Mundo". In partenza per le vacanze, i due, inseparabili dai tempi del Mondiale Sudafricano quando annunciarono la loro relazione con un bacio in diretta tv, hanno confessato di essere "molto felici".

D'altronde non poteva essere altrimenti. Perché finalmente il loro amore sarà coronato dall'arrivo di un bebè. Ed è ancora troppo presto per parlare di sesso del nascituro, visto che da poco Sara ha superato i tre mesi di gravidanza. Una coppia che è sempre al centro del gossip, ma ha resistito negli anni, anche quando la sexy giornalista venne accusata dalla stampa britannica di "distrarre" il fidanzantino. Poi, dopo quelle del seno ritoccato, sono arrivate le voci di un imminente matrimonio. Sempre smentite. Stavolta però, almeno la gravidanza, è ufficiale.