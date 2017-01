Gli uomini scendono... in spiaggia

Ecco chi supera la prova costume

27/7/2013

foto Vero

Addominali scolpiti o maniglie dell'amore, per una volta sono gli uomini i protagonisti della spiaggia. C'è chi come Marco Carta sfoggia un fisico da sirenetto e chi, invece, come Bobo Vieri, preferisce indossare costumi ascellari per nascondere la pancetta. Vittorio Cecchi Gori invece la sua protuberanza non la può nascondere...

I più "sexy" sono Stefano Bettarini, reduce dal trionfo di "Jump", che dopo le fatiche sul trampolino e i tuffi acrobatici, non poteva che sfoggiare la famosa "tartaruga" , Marco Carta e Stefano De Martino. Promossi in spiaggia però anche Eros Ramazzotti e l'amico Biagio Antonacci, Guè Pequeno e Gerò Carrraro. "Appesantiti" appasiono invece Bobo Vieri e il sex symbol della musica italiana Nek.



Pose inedite per Valerio Scanu e un po' più imbarazzanti per Vittorio Cecchi Gori, che non può nascondere il pancione prominente. E pancetta anche per il buon Renato Brunetta. Insomma, come ogni anno, riapre i battenti il club degli uomini da spiaggia. E non sempre la prova costume è superata.

Ecco chi merita la lode e chi rischia la bocciatura....