Nicole Minetti, angelo o demone?

Giochi di ruolo in bianco e nero per la showgirl a Milano

6/7/2013

foto Instagram

Ogni passeggiata di Nicole a Milano trasforma la città in un set fotografico. La Minetti con la sua furbizia ne approfitta e sfoggia mise provocanti. Sorride all'obiettivo in pantaloncini cortissimi e canotta. Tutta in bianco sembra quasi un angioletto. Ma si rifà su Instagram dove, sempre con le gambe in vista, sceglie il nero e fa la linguaccia.



In giro nel capoluogo lombardo, l'ex consigliere regionale sceglie una mise sobria e il colore della purezza. Tra le mura domestiche, però, sfoga la sua verve aggressiva posando come un maschiaccio con un look hip hop. Mette cappellino da baseball e occhiali da sole (in casa!). Poi, arrotola la t-shirt per scoprire l'addome scolpito e infila la mano nei pantaloncini per scoprire parte degli slip.