Sharon Stone, capezzoli al vento a Parigi

Look provocante per la diva hollywoodiana a spasso con il figlio Laird

5/7/2013

foto Olycom

A spasso per le vie del centro di Parigi con il figlio Laird la sensuale Sharon Stone mette in scena la sua bellezza indossando una maglia leggerissima e trasaprente senza reggiseno. A cinquantacinque anni, l'avvenente star hollywoodiana mostra senza imbarazzi un décolleté di tutto rispetto capace di reggere ancora egregiamente il peso del tempo che passa.

Capezzoli in bella vista per la protagonista di Basic Instinct che con il figlioletto si gode il fascino della città francese. Con pantaloni e golfino turchese, Sharon abbina una maglia color vinaccia e comodi infradito. Il reggiseno ha preferito lasciarlo in albergo, forse per vivere in totale libertà la sua vacanza. Un seno prosperoso e ben tornito, con tanto di capezzoli turgidi... in realtà è questa la vera attrazione della capitale.