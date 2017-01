Katie Price che bocca grande...

La pin-up inglese si veste solo di labbra rosse

5/7/2013

foto LaPresse

Katie Price ha lanciato il suo nuovo profumo "Kissable" con una mise eccessiva. Eccola quindi indossare un vestito a forma di enorme bocca, con due labbroni rossi che fanno il paio con i suoi... Una donna tutta da baciare. Star dei reality televisivi, imprenditrice ed ex modella, la Price è nota per aver posato in topless sulla "Page Three” del tabloid inglese "The Sun".

La procace bellezza non fa certo del minimalismo il suo marchio di fabbrica e non si smentisce neanche stavolta. L'esagerazione, del resto, le ha dato la fama viste le critiche che si è attirata a causa di un seno artificiale dalle misure eccedenti. Osare è una tattica che le riesce bene visto che la sua tenuta ultrasexy con enormi labbra polpose a cingerla completamente ha attirato i flash dei paparazzi e le ha garantito la pubblicità che si aspettava.