Canessa-Interrante, botta e risposta tra ex

Daniele non vuole che la figlia Chloe compaia sui giornali con Guenda e Marin

5/7/2013

foto Olycom

Botta e risposta sui giornali e via Twitter tra Guendalina Canessa e Daniele Interrante. I due, separati da tempo, si sono ricostruiti una vita, lei con Luca Marin e lui con Francesca De André, ma all'ex tronista non va giù che l'ex moglie posi sui giornali con l'atleta e la figlia Chloe. Così parte l'appunto su Chi proprio nella pagina in cui la Canessa appare felice con la sua nuova famiglia allargata. La replica di Guenda prosegue via social.

Dopo la separazione con Interrante, l'ex gieffina ha finalmente ritrovato il sorriso al fianco di Marin, tanto da confidare a Chi che si sente una ventenne in love. Dal canto suo anche l'atleta dice che vorrebbe mettere su famiglia e ora le sue premure sono per la piccola di casa che ha conosciuto solo a fine aprile.



Insomma, una storia destinata all'happy end se non fosse che di mezzo si insinua Daniele il quale non digerisce che la sua bambina compaia sui rotocalchi rosa: "Sono contrario all'esibizione dell'amore familiare...". Ecco l'incipit del breve ma intenso appunto destinato alla neo coppia. Alle sue aspre parole rispondono via Twitter Guendalina (che proprio al settimanale ha confermato: "Abbiamo un rapporto educato e rispettoso, ma solo perché insieme abbiamo condiviso una figlia. Se lui fosse solo il mio ex fidanzato, non vorrei vederlo mai più nella mia vita") e Luca Marin che, in poche parole, fa valere le sue ragioni.