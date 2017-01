Belen e Stefano, prove tecniche di famiglia

Estate in relax prima del sì di settembre

5/7/2013

foto Facebook

In vacanza a Formentera, nell'estate che precede il sì che li legherà per sempre, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si rilassano godendo il sole in compagnia del piccolo Santiago. La soubrette posta sempre gli scatti su Facebook per tenere aggiornati i fan. Eccoli, allora, di sera con lo sfondo del mare. Belen è splendida in un abito da sera trasparente sul seno a ribadire che essere mamma non l'ha resa meno sexy.

In un'altra foto, la coppia e il bebè si rilassano in piscina. Il piccolo Santiago è tenuto a galla da una paperella con papà Stefano vicino a proteggerlo. Belen è concentrata sui suoi due maschietti e indossa un bikini succinto che ne mette in risalto l'avvenente fisicità. Questi scatti mostrano una mamma premurosa che non si cura delle critiche che alcuni detrattori le hanno rivolto via social network.