Asia Argento, autoscatti per ingannare l'attesa

L'attrice in roulotte, mentre aspetta di girare un film, si fotografa in body fucsia

5/7/2013

foto Instagram

Dura la vita dell'attrice. Ne sa qualcosa Asia Argento, costretta a ore di attesa nella roulotte approntata a camerino, in attesa di girare le scene del suo nuovo film. Cosa fare per ingannare l'attesa? Qualche autoscatto da postare su Instagram. Eccola qui in body fucsia, niente trucco, bigodini e smartphone in mano, mentre attende il suo turno...

I commenti che accompagnano le foto sono espliciti. "Una vita per il cinema zio zoppo. Una vita nelle roulotte", recita il primo. Asia è appoggiata a un mobiletto e indossa gli occhiali da sole, ma è ancora all'inizio della sua attesa e l'espressione è discretamente distesa.



Decisamente più scocciata nella seconda foto. I bigodini sono spariti come gli occhiali da sole, e il commento è decisamente meno "light": "Due ore più tardi ancora in attesa di girare la m... in questa santa roulotte".



Attesa a parte Asia mette in mostra una forma fisica invidiabile, con un corpo asciutto e tonico. Tanto che una commenta "Voglio sapere la tua routine sportiva. Bastarda" e lei risponde "vieni ogni giorno a casa mia alle 9 e 30 e ti sbatto di brutto".