I vip non resistono alle palpatine

Si scatenano in effusioni pubbliche

14/7/2013

foto Chi

Quando la tentazione è forte non c'è mano che resista. Lo sanno bene i fidanzati (alcuni già ex) delle star che con un gesto repentino appoggiano le loro cinque dita sul formoso lato B delle compagne. E' il caso di Roger Jenkins che a Bora Bora si avvinghia alla sua Aida Yespica, di Jay Rutland, neo marito di Tamara Ecclestone che si diverte a sculacciarla in pubblico, ma anche del compagno di Claudia Galanti.

Le temperature roventi surriscaldano gli animi e i costumi succinti sembrano un richiamo irresistibile per i partner delle bellezze dello showbiz. Matteo Guazzo, a Sharm El Sheikh con la prorompente Antonella Mosetti, ha bisogno di due mani per "acchiappare" le rotondità della sua bella. Sembravano promettere performance torride per tutta l'estate, Nicole Minetti e Gué Pequeno, ma dopo qualche strusciamento, a vantaggio di paparazzi naturalmente, la passione si è spenta. Giovanni D'Antonio dà una pacca sul lato b dell'ex “professoressa” Elena Ossola: anche una passeggiatina per le vie del centro può essere hot. A volte è lei a scegliere di mettere un po' di pepe in una apparentemente innocua camminata a due. Martin Kristen ha la fortuna di essere “palpato” dalla mano della supermodella Heidi Klum. Maricio Umanski fa un'ispezione quasi medica al derrière della sua Kyle Richards. Una manina buttata lì, quasi per caso, mentre i due aspettano la limousine.