La settimana delle stelle

Quello che vi siete persi in sette giorni di gossip

6/7/2013

foto LaPresse

Vip al caldo in questa estate che inizia finalmente ad alzare le sue temperature. Se Michelle Hunziker si sollazza al mare con un costume intero davvero hot, Marika Fruscio come una sirenetta prende il sole integrale su uno scoglio in Salento. E mentre Barbara Berlusconi si fa pizzicare avvinghiata al nuovo fidanzato, il settimanale francese "Voici" conferma la gravidanza di Charlotte Casiraghi. Ecco cosa vi siete persi in una settimana di gossip.

LUNEDI' 1 LUGLIO



Michelle Hunziker, che seno esplosivo!



Charlotte Casiraghi, pancino sospetto



MARTEDI' 2 LUGLIO



Nando Colelli "sostituisce" SaraTommasi



Barbara Berlusconi, addio a Pato