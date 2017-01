Caterina Balivo, interessante retrospettiva

La conduttrice si rilassa in Toscana con il compagno e il figlio

4/7/2013

In vacanza in Toscana con i suoi due uomini, Guido Maria e il piccolo Guido Alberto, Caterina Balivo mette a nudo la sua femminilità. Stupenda in costume evidenzia delle curve morbide e altrettanto sexy. Niente da dire sul lato B che i fotografi del Settimanale Nuovo immortalano con minuziosa precisione. La conduttrice, in piscina con il figlio, si gode un po' di relax dopo le fatiche della diretta pomeridiana in televisione.

Mentre il biondino Guido Alberto ha spento da due mesi la sua prima candelina, Caterina sfoggia a Porto Ercole delle forme davvero perfette. Tornata in forma subito dopo il parto è proprio lei a svelare al settimanale il segreto di tanta bellezza: "Durante la gravidanza ho fatto tanto sport: mi ha aiutato soprattutto dopo il parto. Camminavo tantissimo". E i risultati delle sue lunghe passeggiate sono sotto lo sguardo di tutti. In piscina con il bambino non mostra alcun tipo di imperfezione... e il compagno, sdraiato sul lettino, non la perde di vista.