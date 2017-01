Elisabetta Canalis incanta la Sardegna in bikini

L'aria "casalinga" fa bene alla showgirl che sfoggia una linea invidiabile

4/7/2013

foto Instagram

Ritornare a casa ha un sapore speciale per Elisabetta Canalis che, su Instagram posta un suo scatto a Stintino, nella sua Sardegna. La showgirl scrive "home sweet home" ("casa dolce casa") e zompetta felice in acqua. Eli è radiosa e bellissima in un bikini succinto che mette in risalto il suo fisico asciutto e tonico, in un panorama che fa sognare.

A commento di un'altra foto, la Canalis scrive in inglese: "Quando alcune persone non capiscono perché per gli italiani è così difficile nuotare nell'Oceano, la ragione è che siamo viziati da questo mar Mediterraneo". Elisabetta, nonostante le frequenti trasferte nelle assolate spiagge di Miami o nel mondo tutto luccichii e paillettes di Hollywood, rimane sempre molto legata alla sua terra e ci torna sempre con piacere.