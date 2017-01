Belen:"Faccio sesso tutti i giorni"

La showgirl si racconta su "Vanity Fair"

4/7/2013

foto Facebook

La ricetta per ignorare le critiche e mantenersi sempre al top? Sesso tutti i giorni. Parola di Belen, che a Vanity Fair rivela: "Faccio l'amore tutti i giorni. Funziona: per la pelle, per il buonumore, per ignorare le critiche". Che fioccano di continuo, ma che non la toccano: "Sa perché tutti mi criticano? Sono invidiosi perché sono felice e ricevo un sacco di proposte di lavoro".

E felice Belen lo è davvero e anche professionalmente super impegnata. Conduttrice, stilista, testimonial, ma soprattutto mamma, anche se non proprio tradizionale. Il piccolo Santiago se lo porta ovunque, dal set alla sala trucco, dalla passerella alla palestra. "Il mio lavoro è mostrarmi. Dovrei chiudere Santiago in uno sgabuzzino? Sono una madre stupenda, e cresco mio figlio come mi pare. Guardi, è a un metro da me e sta benissimo".



E nessuno può metterlo in dubbio. Il piccolo, supervisionato da nonna Veronica, non sembra per nulla disturbato da flash, rumori e musica. E il figlio di una star dello showbiz in fondo, e a tutto ciò dovrò abituarsi. In quanto alla splendida forma ritrovata Belen non ha dubbi: "Essere bella per me è un lavoro e me lo porto anche a casa". Bando a pigiamoni anti-stupro e a abitini sciatti da casalinga quindi. Lei è sexy anche quando non è sotto i riflettori. Il sesso dopo il parto? "Mi avevano parlato di una “quarantena”, di un periodo di astinenza dopo il parto. Ma io ci ho provato lo stesso: era troppo presto, però, e ho visto le stelle. Ho pensato che non ci sarei mai più riuscita".

Non è stato così però e Belen è tornata presto alle sue quotidiane attività sotto le lenzuola. Con ottimi risultati.



A tre mesi dalla nascita di Santiago sfoggia una linea perfetta, una sensualità intatta e una storia d'amore, quella con Stefano De Martino, che si avvia a diventare qualcosa di molto serio: un matrimonio. La showgirl argentina ci sa proprio fare!