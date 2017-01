Carolina Marconi, sexy curve a bordo piscina

L'ex gieffina in vacanza a Palmarola mette in mostra la sua bellezza

4/7/2013

foto Twitter

Carolina Marconi, sempre in vacanza a Palmarola, si divide tra mare e piscina. Con le sue forme da urlo dà un assaggio del suo fascino latino ai fan di Twitter. Sdraiata al sole si regala uno scatto autocelebrativo: curve del seno in primo piano, coperto da un micro reggiseno a triangolo, fino a perdersi in proiezione su ventre piatto e gambe. Lo slip, leggermente sollevato dalle anche ossute, rischia di trasformare la foto in un ricordo hot.



Alternando bikini vecchi a quelli nuovi, l'ex gieffina non perde occasione per creare il suo album personale di questa, a tratti, calda estate. Dalla silhouette invidiabile la Marconi sa come sottolineare i suoi "punti di forza", décolleté e fianchi. Ma non solo. Il ventre piatto e le sue gambe toniche farebbero invidia a chiunque. Nessuno scatto però del suo lato B che immaginiamo essere altrettanto "interessante".



Sdraiata a bordo piscina o dentro l'acqua per refrigerarsi, non fa altro che stuzzicare i suoi follower che alla visione di tanta bellezza restano senza parole.