Topless da urlo per Elle Macpherson

Ma un interrogativo affligge i fan: lo slip c'è oppure no?

3/7/2013

foto Harper's Bazaar

La top model Elle Macpherson si è spogliata per la copertina della versione australiana di "Harper's Bazaar" e parla candidamente dell'avvicinamento del suo cinquantesimo compleanno. Ma la diva delle passerelle indossa o no gli slip. Sul lato sinistro della foto si nota, infatti, la strisciolina nera di uno slip ma, a destra, non c'è ombra di stoffa. Tutta colpa di Photoshop o è la posa a non far vedere nulla?

Il rompicapo sulla presenza degli slip è destinato a tormentare le orde di fan della mannequin. Intanto Elle, "Il corpo" per eccellenza, spiega l'importanza della fisicità anche con l'approssimarsi dei cinquant'anni: "Devi ascoltare costantemente il tuo corpo e bisogna essere concentrati sul presente".