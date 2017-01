Marika Fruscio, perla erotica d'Otranto

Scatti sexy senza veli dal Salento

3/7/2013

foto Daniele Caramagna

Mancava solo lei all'appello e non si è fatta attendere. Dallo splendido litorale salentino Marika Fruscio è tornata per surriscaldare questa capricciosa estate 2013. Giunonica e "esagerata", in costume e senza, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne posa per una serie di scatti ad alto tasso erotico.

Pelle ambrata, curve mediterranee da capogiro e un décolleté extra large, Marika ipnotizza il flash di Daniele Caramagna, fotografo e amico con cui è stata ospite di un prestigioso Club made in Salento.



La showgirl posa prima in costume in mezzo al mare, mentre sale sulla scaletta di una barca, poi scopre il seno in una serie di scatti, sexy tra le rocce e su una spiaggia deserta... Una vera bellezza conturbante.



In attesa di un autunno all'insegna delle novità televisive e non solo Marika ci regala le sue cartoline bollenti dalle vacanze. Un sogno erotico ad occhi aperti per tutti.