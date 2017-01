Paola Cortellesi, mamma chioccia

L'attrice a passo con la piccola Laura per le vie di Roma

3/7/2013

foto Diva e Donna

Protettiva come solo una mamma può essere, Paola Cortellesi si prende cura della sua piccola Laura mentre si dirige verso il parco accompagnata dalla baby sitter. L'attrice e comica tiene teneramente tra le braccia la bimba avuta a gennaio dal marito Riccardo Milani e si premura di proteggerla dal sole con un fazzoletto bianco. La Cortellesi, tornata già discretamente in forma, preferisce un look total black nonostante il caldo romano.

Guancia a guancia, baci sulla fronte e dolci premure per la bambina che si lascia cullare dalla sua mamma senza staccarsi per un attimo dal ciuccio. Un fagottino piccolo, tranquillo e con pochi capelli chiari, è il frutto dell'amore di Paola e del regista di "Benvenuto presidente". "Paola è una mamma serena e non apprensiva", confida Milani parlando della moglie.