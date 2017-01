Fede "seduce" Filippo con uno strip

Pellegrini e Magnini... sempre insieme

3/7/2013

foto Splash News

Non sono più fidanzati, ma Federica Pellegrini e Filippo Magnini non sembrano poter stare l'uno lontano dall'altra. E davanti a lui Fede sfodera le sue armi più sexy. Eccola mentre gli "propina" una sorta di strip creandogli non poco imbarazzo, oppure mentre "sfila" in costume mostrando le sue curve conturbanti...

A Milano, impegnati negli allenamenti per la Nilox Swimming Cup i due nuotatori ed ex fidanzati sono "costretti" a stare vicini. E la cosa non sembra dispiacere a nessuno dei due. Fede, con molta disinvoltura, inscena un cambio abiti alla luce del sole, togliendosi il reggiseno e infilandosi il costume. Filippo è accanto a lei. Palesemente imbarazzato e a disagio, da vero galantuomo, si gira per non guardare e cerca di fare l'indifferente. Ma la bella Pellegrini non demorde. Eccola sfoggiare le sue curve sexy con tanto di mani maliziosamente posate sul lato B inguainato nel costume aderente.



E poi ancora, rieccola in azione mentre si aggira intorno al lettino dove Filippo si è steso a prendere il sole. Insomma la parola fine, annunciata in un laconico comunicato stampa a fine maggio, sembra ancora lontana dall'essere definitivamente firmata e controfirmata dai due giovani. "Ho creduto moltissimo in noi, e sono dispiaciuto di come è andata", dichiara Magnini a Diva e Donna: "Ma sono una persona che lotta per difendere le cose in cui crede, soprattutto l'amore...". La gara quindi è ancora aperta e con le armi di seduzione che Fede sa mettere in gioco con maestria, la lotta di Filippo potrebbe anche arrivare ad una vittoria.