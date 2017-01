Claudia Galanti, sexy trasparenze e spacchi osè

Shopping sfrenato per la modella paraguaiana a Milano

3/7/2013

foto LaPresse

Per una sessione di shopping milanese Claudia Galanti, in vacanza fino a qualche giorno fa in Sardegna, sceglie un abito leggerissimo e trasparente lungo fino a terra con vertiginosi spacchi laterali abbinato a un paio di sandali da schiava color oro. In Montenapoleone, dove i più manifestano la propria personalità con un look eccentrico, anche la Galanti fa la sua parte. E in una boutique di scarpe mostra pure le sue mutandine.

Accompagnata da un amico nel quadrilatero della moda, la showgirl si dedica prevalentemente all'acquisto di scarpe. Tra uno stivale rosso fuoco e un sandalo ci scappa pure un siparietto hot nel quale mostra i suoi slip neri. Biancheria intima che già si intravede perfettamente dal suo vestitino super trasparente e dagli audaci spacchi laterali che mettono in risalto ad ogni passo le sue sinuose gambe. Bella ed elegante, la compagna del ricco Arnaud Mimran si lascia immortalare con piacere tanto da salutare i fotografi appostati fuori dalla boutique, poi, cellulare alla mano, fa quattro passi verso un altro negozio dove si sveste e si riveste per provare sexy abiti che mettono in risalto il suo fisico statuario.