Barbara Berlusconi hot con il nuovo boyfriend

Addio Pato, effusioni in Sardegna con Pietro

3/7/2013

foto Chi

Avvinghiati sul pontile di Villa Certosa a Porto Cervo o immersi nella passione al Billionaire, Barbara Berlusconi e il suo nuovo boyfriend escono allo scoperto e le foto, pubblicate da Chi, sanciscono la fine della storia con Alexandre Pato. Nessun dubbio, nel cuore della figlia del presidente rossonero c'è un nuovo amore. Lui pare che lavori in un bar di Monza e la passione tra i due è irrefrenabile.

Manco il tempo di cinguettare che la distanza aveva giocato a sfavore della sua unione con Barbara, che Pato si ritrova come terzo incomodo in un quadretto amoroso inequivocabile. La Berlusconi e Pietro, un ragazzo aitante, dalla tartaruga ben in vista e dall'aspetto molto simile al calciatore del Corinthians, si scambiano effusioni sul pontile di casa: si abbracciano, si baciano, non sanno resistere uno all'altra.



Ma non si curano nemmeno degli sguardi indiscreti e così la passione li sorprende anche al Billionaire durante una serata per l'inaugurazione del ristorante Nove. Ballano molto affiatati e non nascondono la loro intesa.